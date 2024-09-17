Судебные документы: Лазарева решила, что статус иноагента подорвал к ней доверие

Телеведущая Татьяна Лазарева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесёна Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) полагает, что этот статус якобы подрывает к ней доверие в обществе.
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