Стилист Дембикова посоветовала Бузовой надеть на концерт комбинезон вместо белья

Министерство культуры поддержало инициативу депутатов Госдумы ввести дресс-код для артистов. Эта дискуссия на политическом уровне началась во многом по вине певицы Ольги Бузовой, которая выступила на празднике в День защиты детей в весьма откровенном наряде.
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