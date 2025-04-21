НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

172 подписчика

Григорян о Личке: «Абсолютно уникальнейший тренер, его недооценивают. «Динамо» вряд ли найдет тренера сильнее и лучше Марцела»

В воскресенье «Динамо» дома обыграло «Рубин» (3:1) в матче 25‑го тура Мир РПЛ. «Личка никогда без работы не останется, вряд ли «Динамо» найдет тренера сильнее, лучше Лички.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх