Неисправности Geely Coolray: система EPB — русскому норма, а китайцу — смерть!

Можно в полной мере использовать перефразированную из культового фильма «Брат» поговорку о том, что русскому норма, то китайцу — смерть, если появится на приборке Geely Coolray надпись «Неисправность системы EPB».
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