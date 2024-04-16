Бастрыкин поручил завести дело на полицейских, избивших участника СВО в Петербурге

Глава СК Александр Быстрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении сотрудников полиции, предположительно избивших участника СВО, нацбола (члена незарегистрированной партии "Другая Россия" Эдуарда Лимонова) Леонида Лепешкина.
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