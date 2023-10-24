«Просто у него большой мозг», – Пэрис Хилтон ответила на слухи о болезни сына

Event: (id=55978) Nylon MagazineÔS Annual Young Hollywood Issue Party 04-05-2011 Location: California West Hollywood People: Hilton ParisНедавно Пэрис Хилтон показала сына, но в ответ столкнулась с неоднозначной реакцией публики.
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