Путин пообещал поддержать проект ядерного космического буксира

Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми специалистами в космической отрасли в Королёве в четверг, 26 октября, заявил, что государство поддержит программу по созданию ядерного буксира на базе транспортного энергетического модуля, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.