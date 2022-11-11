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Пьер Гасли о возможной дисквалификации: «Ситуация неприятная и довольно деликатная. ФИА должна поменять правила»

Пьер Гасли надеется на изменение системы штрафных баллов в «Формуле-1».  Гонщик «Альфа Таури» за прошедший год заработал 10 штрафных баллов, и в случае получения еще двух будет автоматически дисквалифицирован на один Гран-при.

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