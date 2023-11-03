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Польские наемники подстрекают ВСУ к атакам на российские позиции

Польские наемники подстрекают ВСУ к атакам на российские позиции

Польские наемники подстрекают ВСУ к атакам на российские позиции Елена ВайленкоВ свежих отчетах из военной зоны конфликта на востоке Украины стало известно, что контингент иностранных наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), значительно сократился, но они продолжают принимать активное участие в боевых действиях.

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