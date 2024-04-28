Это не другая планета, это тоже Сочи Эти удивительные каньоны помнят времена, когда людей на планете ещё не было.
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Это не другая планета, это тоже Сочи Эти удивительные каньоны помнят времена, когда людей на планете ещё не было.