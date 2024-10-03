Водителя Infiniti задержали после ДТП на КАД, в котором погибла беременная женщина

Мужчину нашли в квартире в Красносельском районе города В Петербурге задержан водитель автомобиля марки Infiniti, который считается виновным в смертельном ДТП на КАД, сообщил «Петербургскому дневнику» источник в правоохранительных органах.
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