Путин поздравил россиян с Днем знаний

Президент России Владимир Путин поздравил жителей России с Днем знаний. Обращение главы государства опубликовано 1 сентября на сайте Кремля.
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