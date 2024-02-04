Любопытные факты о здоровье и здоровом образе жизни

После 27 лет мозг стареет Ученые давно задавались вопросом, когда начинает стареть наш мозг? В каком возрасте теряется ясность мыслей, меняется интеллект и скорость мышления, и когда начинает ухудшаться память? Исследование, проведенное специалистами Университета Вирджинии (США) дало неожиданный ответ.