В РФС пояснили, почему российских арбитров не допустили к ЧЕ-2024

В РФС заявили, что в УЕФА не запрещали российским арбитрам обслуживать международные матчи, и в частности предстоящий Чемпионат Европы по футболу, однако предпочли «избежать возможных конфликтных ситуаций с некоторыми сборными».
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