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Кушнер не уточнил, усилят ли США санкции из-за отсутствия прогресса по Украине

Кушнер не уточнил, усилят ли США санкции из-за отсутствия прогресса по Украине

Зять президента США Джаред Кушнер, выступая на пресс-конференции в Киеве, уклонился от прямого ответа на вопрос об усилении санкций против России, в случае отсутствия прогресса в урегулировании российско-украинского конфликта.

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