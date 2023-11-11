Четыре человека пострадали при столкновении рабочего автобуса «АМТ» и легковой машины под Карагандой

10 ноября, в 7.31 утра на трассе Караганда – Есенгельды возле угольного снабжения произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Volkswagen и рабочего автобуса «АрселлорМиттал Темиртау».
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