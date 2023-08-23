ПРОЦЕСС ПОШЁЛ! ГОСУДАРСТВО ВОЗВРАЩАЕТ КОНТРОЛЬ НАД КРУПНЫМИ АКТИВАМИ

Закон и ПорядокПодписатьсяПРОЦЕСС ПОШЁЛ! ГОСУДАРСТВО ВОЗВРАЩАЕТ КОНТРОЛЬ НАД КРУПНЫМИ АКТИВАМИ ФОТО: RUDALLE/ SBERBANK PJSC© ЮРИЙ ПРОНЬКО Очевидный факт – в России стартовал и набирает обороты процесс национализации.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииAAntanasПолная национализация.Пора наводить порядок.С судами долгая игра.👍👍👍👍👍.Ответить7 час.Юрий РязановПрекрасные вести в России национализация .... процесс пошел !Ответить34 мин.Александр РожковБрехня.Ответить10 мин.
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