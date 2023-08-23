Закон и Порядок

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ПРОЦЕСС ПОШЁЛ! ГОСУДАРСТВО ВОЗВРАЩАЕТ КОНТРОЛЬ НАД КРУПНЫМИ АКТИВАМИ

ПРОЦЕСС ПОШЁЛ! ГОСУДАРСТВО ВОЗВРАЩАЕТ КОНТРОЛЬ НАД КРУПНЫМИ АКТИВАМИ

ФОТО: RUDALLE/ SBERBANK PJSC© ЮРИЙ ПРОНЬКО Очевидный факт – в России стартовал и набирает обороты процесс национализации.

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Комментарии
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Antanas
Полная национализация.Пора наводить порядок.С судами долгая игра.👍👍👍👍👍.
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7 час.
Юрий Рязанов
Прекрасные вести  в России национализация .... процесс пошел !
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34 мин.
Александр Рожков
Брехня.
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10 мин.

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