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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гран-при среди юниоров. Наката, Яньхао Ли, Ли Чжэ Гын, Тунхэ выступят с произвольными программами

Гран-при среди юниоров 7-й этап Уси, Китай Юноши Произвольная программа Начало – 14:30 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.

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