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Любовь, что сводила звезды за супругами: истории о верности

Любовь, что сводила звезды за супругами: истории о верности

Среди кинозвезд немало примеров безоговорочной любви и единения душ. Рассказываем о тех, кто не смог смириться с потерей родного человека: Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская, Инна Чурикова и Глеб Панфилов, Александр и Ирина Пороховщиковы.

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