Любовь, что сводила звезды за супругами: истории о верности

Среди кинозвезд немало примеров безоговорочной любви и единения душ. Рассказываем о тех, кто не смог смириться с потерей родного человека: Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская, Инна Чурикова и Глеб Панфилов, Александр и Ирина Пороховщиковы.