Экологи предложили властям исследовать погибших после разлива мазута дельфинов

Экологи предложили властям методы обследования погибших дельфинов после инцидента с танкерами, при этом на данный момент ни одно тело морского млекопитающего не было исследовано, сообщила РИА Новости директор Научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяна Белей .