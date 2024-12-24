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Экологи предложили властям исследовать погибших после разлива мазута дельфинов

Экологи предложили властям исследовать погибших после разлива мазута дельфинов

Экологи предложили властям методы обследования погибших дельфинов после инцидента с танкерами, при этом на данный момент ни одно тело морского млекопитающего не было исследовано, сообщила РИА Новости директор Научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяна Белей .

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