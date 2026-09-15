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Эксперты объяснили, чем грозит миру остановка нефтепровода «Восток – Запад»

Эксперты объяснили, чем грозит миру остановка нефтепровода «Восток – Запад»

Остановка нефтепровода «Восток – Запад» бьет не только по саудовским поставкам. Эта труба выводила нефть к Янбу на Красном море в обход Ормузского пролива – то есть была главной страховкой рынка на случай проблем в Персидском заливе.

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