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Высокоточным оружием большой дальности уничтожены хранилища с бензином и топливом Кременчугского НПЗ

Министерство обороны Российской Федерации заявило об уничтожении хранилища с бензином и дизтопливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода ударами высокоточного оружия большой дальности.

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