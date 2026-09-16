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Параспортсмен из Мангистау выступит на чемпионате мира в Индии

Параспортсмен из Мангистау выступит на чемпионате мира в Индии

19-летний спортсмен из Мангистау Максат Джумалаев готовится к чемпионату мира по пара-армрестлингу, который пройдёт с 29 октября по 4 ноября в Дели, Индия, передает inAktau.

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