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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Варламов про операции по замене коленного сустава: «Ни один хоккеист не пытался после них вернуться в строй, но я рискнул. Не был готов завершить карьеру. Сейчас чувствую себя хорошо»

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов  высказался о состоянии своего здоровья. Голкипер не играет в НХЛ с ноября 2024 года.

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