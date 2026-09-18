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Мировое обозрение

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Intel больше не хочет платить за поиск уязвимостей в чипах и ПО — багхантерам оставят только благодарности

Intel больше не хочет платить за поиск уязвимостей в чипах и ПО — багхантерам оставят только благодарности

Корпорация Intel тихо свернула свою программу вознаграждений за найденные уязвимости. На платформе Intigriti, где размещалась инициатива, теперь значится: программа приостановлена.

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