Рустам Минниханов находится с рабочей поездкой в Омане

В рамках рабочей поездки в Оман Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил высший центр культуры и науки Султана Кабуса и встретился с его Председателем, членом Группы стратегического видения «Россия-Исламский мир» Хабибом Аль-Риями.
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