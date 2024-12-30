Рустам Минниханов находится с рабочей поездкой в Омане

В рамках рабочей поездки в Оман Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил высший центр культуры и науки Султана Кабуса и встретился с его Председателем, членом Группы стратегического видения «Россия-Исламский мир» Хабибом Аль-Риями.