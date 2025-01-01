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Прямо сейчас! Нацисты бегут из Соленого, снабжение гарнизона отрезано, еще один флаг над Курахово

Прямо сейчас! Нацисты бегут из Соленого, снабжение гарнизона отрезано, еще один флаг над Курахово

Также поступают сведения, что нацисты покидают село Солёное под Красноармейском Таким образом, ещё один резервный путь снабжения вражеского гарнизона в городе физически перерезан, сообщает военкор Тимофей Ермаков.

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