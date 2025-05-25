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Минобороны: Силы ПВО сбили 110 БПЛА над российскими регионами

Минобороны: Силы ПВО сбили 110 БПЛА над российскими регионами

Минобороны: Силы ПВО сбили 110 БПЛА над российскими регионами Обложка © Шедеврум / Life.ru Минобороны России сообщило, что в ночь на 25 мая, с полуночи до семи утра, российские системы ПВО успешно нейтрализовали 110 украинских беспилотников самолетного типа над различными регионами страны.

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