Минобороны: Силы ПВО сбили 110 БПЛА над российскими регионами Обложка © Шедеврум / Life.ru Минобороны России сообщило, что в ночь на 25 мая, с полуночи до семи утра, российские системы ПВО успешно нейтрализовали 110 украинских беспилотников самолетного типа над различными регионами страны.