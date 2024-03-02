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TVcenter.ru

741 подписчик

Доходы отменяемого Александра Реввы заметно упали

Доходы отменяемого Александра Реввы заметно упали

Александр Ревва оказался в центре внимания после того, как стало известно о существенном снижении доходов его компаний.

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Комментарии
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Zoia Goldshtab
Отвратный типчик......
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13 час.
ИИ
Иван Иванов
Укробандеровский педераст, дружок евреехохла зели - нашего врага, с паспортом украины. Гнать поганой метлой.
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11 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Автор, Вы смеётесь, какое творчество у этого … может быть? Ничтожество , как уж верткий, таких нужно гнать отовсюду!!!
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4 час.

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