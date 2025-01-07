Наталия Гордиенко поздравила граждан с Рождеством Христовым, выразив свои наилучшие пожелания. "С Рождеством Христовым! Пусть счастье и благодать всегда будут в ваших сердцах, а в доме — любовь, мир и благополучие", — написала она в поздравлении.
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