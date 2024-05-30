Сунак снял с себя ответственность за украинские удары британскими ракетами по России

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в интервью британскому изданию The Times заявил, что Вооруженные силы Украины сами решают, как им использовать поставленное Западом оружие, касается это и ударов по территории Российской Федерации.
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