В Подмосковье подготовили 12 площадок для жертвоприношений на Курбан-байрам

В Подмосковье к Курбан-байраму подготовили более 40 площадок для праздничных молитв и 12 площадок для совершения обряда жертвоприношения, сообщил 3 июня заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) по международным делам и хаджу, председатель Духовного управления мусульман Московской области муфтий Рушан Аббясов.
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