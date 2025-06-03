В Подмосковье подготовили 12 площадок для жертвоприношений на Курбан-байрам

В Подмосковье к Курбан-байраму подготовили более 40 площадок для праздничных молитв и 12 площадок для совершения обряда жертвоприношения, сообщил 3 июня заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) по международным делам и хаджу, председатель Духовного управления мусульман Московской области муфтий Рушан Аббясов.