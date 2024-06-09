«Это очень важно для нас»: Галина Суслова из педиатрического университета – об индексации пенсий работающим пенсионерам

Эту идею Владимиру Путину озвучил Александр Беглов Начальник учебно-методического управления педиатрического университета СНХ Галина Суслова поддерживает решение ввести в 2025 году индексацию пенсий работающих пенсионерам.
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