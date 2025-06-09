Сходки дрифтеров разогнала ГАИ на Крестовском острове, двое устроили ДТП Дорожная полиция на выходных сорвала очередные скоростные заезды.
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Сходки дрифтеров разогнала ГАИ на Крестовском острове, двое устроили ДТП Дорожная полиция на выходных сорвала очередные скоростные заезды.