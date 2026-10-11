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Спорт Уик-Энд

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«Динамо» оттеснило «Зенит» на третье место – в РПЛ новый лидер, поднявшийся на вершину впервые за 874 дня

«Динамо» оттеснило «Зенит» на третье место – в РПЛ новый лидер, поднявшийся на вершину впервые за 874 дня

Вслед за ЦСКА свой матч 10-го тура РПЛ выиграло и московское «Динамо» - 1:0 в Казани с «Рубином». Причем единственный мяч забил игрок хозяев – автогол на счету 22-летнего узбекского защитника казанцев Жахонгира Урозова, срезавшего мяч в свои ворота после прострела защитника «Динамо» Хуана Касереса на 30-й минуте.

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