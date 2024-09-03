Трусова объяснила быструю свадьбу с Игнатовым желанием быть в серьёзных отношениях

Трусова и Игнатов спешно сыграли свадьбу, чтобы быть постоянно вместе Спортсменка рассказала, что сразу предупредила Игнатова о серьёзных намерениях и что просто встречаться и жить до свадьбы она не хочет.
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