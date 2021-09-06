В "Талибане"* заявили о полном захвате Панджшера

REUTERS/Jalil Ahmad Представитель движения "Талибан" (террористическая организация запрещена в РФ) Забиулла Муджахид заявил о полном захвате афганской провинции Панджшер, которая единственная оставалась неподконтрольной боевикам, сообщает ТАСС.
REUTERS/Jalil Ahmad Представитель движения "Талибан" (террористическая организация запрещена в РФ) Забиулла Муджахид заявил о полном захвате афганской провинции Панджшер, которая единственная оставалась неподконтрольной боевикам, сообщает ТАСС.
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