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От криминальных разборок и стриптиза до веры и шестерых детей: крутые виражи в судьбе звезды «Бумера» Сергея Горобченко

От криминальных разборок и стриптиза до веры и шестерых детей: крутые виражи в судьбе звезды «Бумера» Сергея Горобченко

Сегодня 53-летний Сергей Горобченко известен как примерный семьянин, глубоко верующий человек и многодетный отец.

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