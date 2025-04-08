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Дубинский: Зеленский торопится провести выборы из-за будущего кризиса

Дубинский: Зеленский торопится провести выборы из-за будущего кризиса

Украинский депутат Александр Дубинский выразил мнение, что Зеленский спешит провести выборы летом текущего года из-за масштабного кризиса на Украине, который случится осенью из-за отсутствия поддержки со стороны Соединённых Штатов.

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