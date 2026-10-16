© Сергей Мирный/РИА Новости В ночь на 16 октября ВСУ массированно атаковали российские регионы с помощью беспилотников.
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