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Анджелина Джоли на шопинге с дочерью Захарой в Лос-Анджелесе: новые фото

Анджелина Джоли на шопинге с дочерью Захарой в Лос-Анджелесе: новые фото

В последнее время имя 45-летней Анджелины Джоли в основном появляется в новостях, связанных с кино, — звезда, на радость своих фанатов, после некоторого перерыва вернулась к актерской карьере и теперь готова осчастливить поклонников новыми работами.

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