Анджелина Джоли на шопинге с дочерью Захарой в Лос-Анджелесе: новые фото

В последнее время имя 45-летней Анджелины Джоли в основном появляется в новостях, связанных с кино, — звезда, на радость своих фанатов, после некоторого перерыва вернулась к актерской карьере и теперь готова осчастливить поклонников новыми работами.
В последнее время имя 45-летней Анджелины Джоли в основном появляется в новостях, связанных с кино, — звезда, на радость своих фанатов, после некоторого перерыва вернулась к актерской карьере и теперь готова осчастливить поклонников новыми работами.
Свежие комментарии