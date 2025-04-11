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Россия требует от Эквадора отмены запретов на въезд для граждан страны

Россия требует от Эквадора отмены запретов на въезд для граждан страны

Российское посольство призвало Министерство иностранных дел Эквадора отменить введённые запреты на въезд для ряда русских граждан, которые произошли без объяснения причин в последние дни.

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