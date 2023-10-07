В доме было натоплено и пахло выпечкой. Серафима напекла пирожковс капустой. Рыжий кот Кузьма, сидел на печи и намывался.
Серафима и Кузьма
Комментарии
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Элеонора Коган
Как грустно, что молодые выбросили Кузю, пока хозяйка была в больнице. Хорошо, что он добрался до дома живым и добрая соседка его подкармливала!!!
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3 час.
Элеонора Коган
Серафима вернулась и больше никогда не оставит любимого котика Кузеньку!!!!А сноха - злыдня и ведьма.
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3 час.
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