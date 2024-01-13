Welt: Германия направит в Красное море фрегат "Гессен" для борьбы с хуситами

Германия планирует 1 февраля отправить в Красное море фрегат "Гессен", а также задействовать военную силу для перехвата ракет и беспилотных летательных аппаратов хуситского движения "Ансар Алла" в рамках планируемой военно-морской операции Европейского союза.
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