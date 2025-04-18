В декабре было озвучено, что академик РАН, постоянный член Изборского клуба Сергей Глазьев станет заместителем госсекретаря Союзного государства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Уже не смеётся: Мать выгонят из России первой. Новый поворот в деле мигранта, ударившего с ноги русскую школьницу
- «Бомбят как сумасшедшие»: Американцы запретили русским наступать на Сумы и Харьков
- «Бастрыкин в ярости». Средняя Азия не хочет забирать нелегальных мигрантов у РФ: диаспоры опять зарешали?
Свежие комментарии