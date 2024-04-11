Николай Платошкин: есть ли в Госдуме оппозиция в 2024 году

Андрей Бедный

Бу-га-га. Прям до слёз. Оппозиция - это когда тори и виги, это когда лейбористы и консерваторы, республиканцы и демократы наконец. А у нас никакой оппозиции нет, не было и не будет. А те, кто так себя называют простые подсосы на западных грантах или наши местные обиженки и пиздоболы. Для того, чтобы быть оппозиций мало просто пиздеть и критиковать все подряд. Нужно что-то делать кроме этого. И под делать я не имею ввиду сбор обиженок и олигофренов на болотке и тому подобные перфомансы. Я имею ввиду откройте школы, детские сады, больницы в конце-концов. Покажите, сука, как надо! И тогда, возможно им поверят и за ними пойдут.