В Госдуме пять партий. Но тут важно подчеркнуть, что уже долгие годы только одна партия — «Единая Россия» — может принимать любые решения, игнорируя позицию остальных партий.
Николай Платошкин: есть ли в Госдуме оппозиция в 2024 году
Комментарии
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Андрей Бедный
Бу-га-га. Прям до слёз. Оппозиция - это когда тори и виги, это когда лейбористы и консерваторы, республиканцы и демократы наконец. А у нас никакой оппозиции нет, не было и не будет. А те, кто так себя называют простые подсосы на западных грантах или наши местные обиженки и пиздоболы. Для того, чтобы быть оппозиций мало просто пиздеть и критиковать все подряд. Нужно что-то делать кроме этого. И под делать я не имею ввиду сбор обиженок и олигофренов на болотке и тому подобные перфомансы. Я имею ввиду откройте школы, детские сады, больницы в конце-концов. Покажите, сука, как надо! И тогда, возможно им поверят и за ними пойдут.
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6 час.
ВЧ
Владимир Черноморский
Помнится, после выборов, партия КПРФ, их лидер, объявил, во всеуслышание, что они предоставят план для улучшения жизни людей, президенту и где он ?! Ни кто его не видел и не слышал, вот она и вся опозиция.
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5 час.
Вик Норд
Ненавижу коммунистов,без прежних лидеров,они превратили империю победителей в соглашательское болото,развели в стране мафию(срослись с "цеховиками",и лаврушниками)уничтожили легкую промышленность,и крестьянина в стране(дошло до покупок зерна,и муки Запада),развалили в итоге страну,предав Родину,у них БЫЛ шанс реабилитироваться,но Зю продал выборы культяпому алкашу,ненавижу за то что они полностью дискредитировали прекрасную идею социализма,и обосрали коммунизм,и в итоге привели нашу державу к войне из за сдачи позиций в Европе,и Мире,и никогда их не прощу за то море русской крови что пролилось по ИХ вине... .
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36 мин.
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