Федеральная антимонопольная служба начала расследование по делу о монополии на парковку в аэропорту Пулково

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Санкт-Петербургу начало расследование по делу в отношении оператора Международного аэропорта Пулково после того, как компания объявила о значительном повышении цен на парковку рядом со своим зданием.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии