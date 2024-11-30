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Царьград

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Екатеринбуржец отсудил у РЖД четыре миллиона за смерть брата-электромонтера

Екатеринбуржец отсудил у РЖД четыре миллиона за смерть брата-электромонтера

Электромонтер Александр Крет, работавший в Свердловской дирекции по энергоснабжению "Трансэнерго", стал жертвой несчастного случая на рабочем месте.

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