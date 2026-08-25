Китайцы нашли способ «воровать» электроэнергию для зарядки электромобилей

Схема строилась на функции «сначала зарядка, потом оплата» В Китае преступники нашли необычный способ красть электроэнергию для зарядки электромобилей — и за месяц успели нанести ущерб более чем на 400 000 юаней или около 60 000 долларов.
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