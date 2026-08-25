iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

37 подписчиков

Китайцы нашли способ «воровать» электроэнергию для зарядки электромобилей

Китайцы нашли способ «воровать» электроэнергию для зарядки электромобилей

Схема строилась на функции «сначала зарядка, потом оплата» В Китае преступники нашли необычный способ красть электроэнергию для зарядки электромобилей — и за месяц успели нанести ущерб более чем на 400 000 юаней или около 60 000 долларов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии