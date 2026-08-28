Психолог Булгакова: традиции на 1 сентября снижают стресс у ребёнка

Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова в беседе с RT напомнила, что 1 сентября — это мощный стрессовый фактор, смесь радостного ожидания, тревоги и грусти от конца лета.
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