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RT Russia

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Психолог Булгакова: традиции на 1 сентября снижают стресс у ребёнка

Психолог Булгакова: традиции на 1 сентября снижают стресс у ребёнка

Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова в беседе с RT напомнила, что 1 сентября — это мощный стрессовый фактор, смесь радостного ожидания, тревоги и грусти от конца лета.

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